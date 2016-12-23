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Наклейки на фруктах: что бы это значило?

Наклейки на фруктах: что бы это значило?

На импортных бананах, яблоках, апельсинах часто модно видеть разные наклейки с цифрами и символами...

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Прочее

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

Широкое применение искусственных пищевых добавок, содержание в продуктах ГМО, обработка фруктов и овощей химией  негативно отражается на здоровье людей, вызывая различные аллергические реакции и другие заболевания. 

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Здоровье и медицина

Вместо витаминов – воск с пестицидами?

Вместо витаминов – воск с пестицидами?

Каким образом фрукты и овощи сохраняют свежесть и товарный вид?

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Прочее

Маркетинговый ход: "без ГМО"

Маркетинговый ход: "без ГМО"

Всегда ли  пометки на упаковке на самом деле свидетельствуют о натуральности и полной безопасности продукта?

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экология

Финляндию беспокоит безопасность Запорожской АЭС

Финляндию беспокоит безопасность Запорожской АЭС

На заседании межведомственного совета обсудили трансграничное воздействие на окружающую среду украинских АЭС.

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В Запорожье

Бытовая химия и аллергия. Натуральные средства своими руками

Бытовая химия и аллергия. Натуральные средства своими руками

Негативное воздействие  накапливается постепенно, но в конце концов резерв организма иссякает и  бурно реагирует на "химию"...

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Семья

Моющие средства, которые нас губят

Моющие средства, которые нас губят

Скептики считают, что исправить ситуацию уже невозможно. Однако многие специалисты не столь пессимистичны.  Для начала, как в Европе, запретить использование фосфатных моющих средств. Тем более, что государству заперт не будет стоить ни копейки. 

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экология

Грипп за порогом: неприятность эту мы переживем

Грипп за порогом: неприятность эту мы переживем

В Украине количество заболевших ОРВИ и гриппом уже превысило миллион человек и продолжает расти. Показатели еще не выше эпидемического порога ни в одном регионе страны. Но...

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Здоровье и медицина
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