НОВОСТИ

Наука и техника

Пситрон

АРХИВ

logo

Чем грозит минималка 3200: взгляд юриста

Чем грозит минималка 3200: взгляд юриста

НБУ уже ухудшил прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1%, бизнес считает убытки, а местным властям повезло.

 

Read more...
Политика

Нетворкинг для бизнеса: как превращать знакомства в полезные связи

Нетворкинг для бизнеса: как превращать знакомства в полезные связи

Многие предприниматели посещают конференции, форумы, выставки, обмениваются визитками, но далеко не все умеют налаживать контакты, которые будут полезны бизнесу в дальнейшем.

Read more...
Власти

Контролируем сотрудников наглядно

Контролируем сотрудников наглядно

Андон, канбан, камишибай – японцы подарили миру много инструментов визуального управления персоналом. Украинцы по этнопсихологии тоже визуалы.

Read more...
Власти

С 2017 года в Украине стартует проект по раннему вмешательству для детей

С 2017 года в Украине стартует проект по раннему вмешательству для детей

Проект поддержан ЮНИСЕФ, Минздравом и Кабмином, а финансируется правительством Германии. Коснется он и Запорожской области.

Read more...
Семья

Неформально о реформах Минюста 2016 и планах-2017

Неформально о реформах Минюста 2016 и планах-2017

«Сказано – сделано», – отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Андрей Данов. Что именно?

Read more...
Власти

В центре Запорожья снова жгут шины...

В центре Запорожья снова жгут шины...

Вовсе не ради гражданского протеста, как это делали во время революции Достоинства. А для того, чтобы сэкономить на... отоплении. И от такой "экономии" вонь стоит просто невыносимая, пишет газета МИГ.

Read more...
В Запорожье

Наклейки на фруктах: что бы это значило?

Наклейки на фруктах: что бы это значило?

На импортных бананах, яблоках, апельсинах часто модно видеть разные наклейки с цифрами и символами...

Read more...
Прочее

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

Широкое применение искусственных пищевых добавок, содержание в продуктах ГМО, обработка фруктов и овощей химией  негативно отражается на здоровье людей, вызывая различные аллергические реакции и другие заболевания. 

Read more...
Здоровье и медицина
up down
Газета "Портмоне" Свидетельство ЗЗ №848-123-пр от 13.03.08.
Редакция может не разделять мнения авторов.
При любом использовании материалов сайта прямая ссылка на источник обязательна!