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Неформально о реформах Минюста 2016 и планах-2017

«Сказано – сделано», – отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Андрей Данов. Что именно?

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Власти

В центре Запорожья снова жгут шины...

В центре Запорожья снова жгут шины...

Вовсе не ради гражданского протеста, как это делали во время революции Достоинства. А для того, чтобы сэкономить на... отоплении. И от такой "экономии" вонь стоит просто невыносимая, пишет газета МИГ.

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В Запорожье

Наклейки на фруктах: что бы это значило?

Наклейки на фруктах: что бы это значило?

На импортных бананах, яблоках, апельсинах часто модно видеть разные наклейки с цифрами и символами...

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Прочее

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

“Аллергия стала протекать тяжелее...”

Широкое применение искусственных пищевых добавок, содержание в продуктах ГМО, обработка фруктов и овощей химией  негативно отражается на здоровье людей, вызывая различные аллергические реакции и другие заболевания. 

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Здоровье и медицина

Вместо витаминов – воск с пестицидами?

Вместо витаминов – воск с пестицидами?

Каким образом фрукты и овощи сохраняют свежесть и товарный вид?

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Прочее

Маркетинговый ход: "без ГМО"

Маркетинговый ход: "без ГМО"

Всегда ли  пометки на упаковке на самом деле свидетельствуют о натуральности и полной безопасности продукта?

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экология

Финляндию беспокоит безопасность Запорожской АЭС

Финляндию беспокоит безопасность Запорожской АЭС

На заседании межведомственного совета обсудили трансграничное воздействие на окружающую среду украинских АЭС.

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В Запорожье

Бытовая химия и аллергия. Натуральные средства своими руками

Бытовая химия и аллергия. Натуральные средства своими руками

Негативное воздействие  накапливается постепенно, но в конце концов резерв организма иссякает и  бурно реагирует на "химию"...

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Семья
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