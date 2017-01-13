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«Сказано – сделано», – отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Андрей Данов. Что именно?
Вовсе не ради гражданского протеста, как это делали во время революции Достоинства. А для того, чтобы сэкономить на... отоплении. И от такой "экономии" вонь стоит просто невыносимая, пишет газета МИГ.
На импортных бананах, яблоках, апельсинах часто модно видеть разные наклейки с цифрами и символами...
Широкое применение искусственных пищевых добавок, содержание в продуктах ГМО, обработка фруктов и овощей химией негативно отражается на здоровье людей, вызывая различные аллергические реакции и другие заболевания.
Каким образом фрукты и овощи сохраняют свежесть и товарный вид?
Всегда ли пометки на упаковке на самом деле свидетельствуют о натуральности и полной безопасности продукта?
На заседании межведомственного совета обсудили трансграничное воздействие на окружающую среду украинских АЭС.
Негативное воздействие накапливается постепенно, но в конце концов резерв организма иссякает и бурно реагирует на "химию"...
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