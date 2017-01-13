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НБУ уже ухудшил прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1%, бизнес считает убытки, а местным властям повезло.
Многие предприниматели посещают конференции, форумы, выставки, обмениваются визитками, но далеко не все умеют налаживать контакты, которые будут полезны бизнесу в дальнейшем.
Андон, канбан, камишибай – японцы подарили миру много инструментов визуального управления персоналом. Украинцы по этнопсихологии тоже визуалы.
Проект поддержан ЮНИСЕФ, Минздравом и Кабмином, а финансируется правительством Германии. Коснется он и Запорожской области.
«Сказано – сделано», – отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Андрей Данов. Что именно?
Вовсе не ради гражданского протеста, как это делали во время революции Достоинства. А для того, чтобы сэкономить на... отоплении. И от такой "экономии" вонь стоит просто невыносимая, пишет газета МИГ.
На импортных бананах, яблоках, апельсинах часто модно видеть разные наклейки с цифрами и символами...
Широкое применение искусственных пищевых добавок, содержание в продуктах ГМО, обработка фруктов и овощей химией негативно отражается на здоровье людей, вызывая различные аллергические реакции и другие заболевания.
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